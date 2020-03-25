لافروف يبحث مع نظيره الجزائري إمكانية مساعدة موسكو للجزائر بمحاربة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم التعاون بين البلدين في مجال محاربة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الأربعاء إنه “تم بحث مسائل التعاون بين روسيا والجزائر في محاربة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي”.

وأضاف البيان أن “الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه”، وأشار إلى أن “المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الجزائري”.

المصدر: روسيا اليوم