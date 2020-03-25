قوى الأمن: إقفال محال وتنظيم 1286 محضر ضبط منذ 21 الجاري

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “في إطار عمل قوى الامن الداخلي المستمر للحد من تفشي فيروس كورونا، وتطبيقا لقرار التعبئة العامة، جالت دوريات من سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، بمؤازرة قوة من القوى السيارة على المحال والمؤسسات والسوبرماركات ضمن نطاقها، لمراقبة الالتزام بالقرار لجهة التقيد بالإقفال، وبإجراءات السلامة العامة وعدم التجمع والإكتظاظ

وقد تم تنظيم العديد من محاضر ضبط المخالفات بحق المؤسسات التي لم تلتزم بالمعايير الصحية، وجرى إقفال بعضها حتى الغد، كما تم إقفال المحال التي لا يسمح لها بالعمل حاليا.

دوريات قوى الأمن مستمرة بأداء مهامها على كامل الأراضي اللبنانية، بملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم، وقد بلغ عدد المحاضر المنظمة من تاريخ 21/03/2020، أي منذ بدء الإجراءات حتى الساعة 18,00 من تاريخ اليوم 25/03/2020، 1286 محضرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام