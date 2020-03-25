السودان: الإفراج عن 4000 سجين بسبب كورونا

أعلنت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين كإجراء احترازي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت عضو “المجلس السيادي الانتقالي” الحاكم في السودان عائشة موسى “إطلاق سراح 4217 من معتقلي سجن الهدى الإصلاحي الواقع في مدينة أم درمان”.

وقالت موسى إن “الإفراج عن هؤلاء السجناء يعد بداية لإطلاق سراح مزيد من المعتقلين من مختلف السجون السودانية”، وأشارت إلى “ضرورة أن يتعهد هؤلاء المفرج عنهم خطيا بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم والالتزام بكافة القوانين في إجراء الفحص الطبي، بغية الاطمئنان على صحتهم وسلامة المجتمع”.

يذكر ان السودان سجلت حتى الآن ثلاث إصابات بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم