المزيد من الدعم الصيني لإيطاليا بمواجهة كورونا

غادر فريق مكون من 14 خبيرا طبيا من مقاطعة فوجيان شرق الصين الى إيطاليا الأربعاء، من أجل مساعدة هذه الدولة الأوروبية على مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

ويتألف الفريق من خبراء من عدة مستشفيات ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقاطعة فوجيان، بالإضافة إلى عالم في مجال الأوبئة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والسيطرة عليه ومتخصص في أمراض الرئة من مقاطعة آنهوي.

ويتخصص الخبراء في مجالات تشمل الجهاز التنفسي والعناية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى في المستشفيات والطب الصيني التقليدي والتمريض.

وتتضمن مهامهم تبادل الخبرات في مجال الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 مع مستشفيات وخبراء محليين وتقديم الاقتراحات العلاجية.

كما سيقدم الخبراء خبرة فنية حول الوقاية من الوباء والسيطرة عليه للجالية الصينية والطلاب الصينيين في إيطاليا، فضلا عن تقديم إمدادات وقائية وأدوية صينية تقليدية لهم، وسيعمل الخبراء بشكل رئيسي في منطقة توسكاني بإيطاليا.

كما كان على متن الطائرة نفسها حوالي 8 أطنان من الإمدادات الطبية التي تبرعت بها المقاطعة، بما في ذلك 30 جهازا للتنفسي الصناعي و20 مجموعة من الشاشات الطبية و3000 بدلة واقية و300 ألف قناع طبي و20 ألف قناع “إن 95” إضافة إلى 3000 درع للوجه.

كانت الصين قد أرسلت في وقت سابق مجموعتين طبيتين تضمان 22 شخصا إلى جانب أكثر من 20 طنا من الإمدادات الطبية لدعم إيطاليا في مكافحة الوباء.

المصدر: شينخوا