بلدية برجا: 3 إصابات إضافية مؤكدة وفحوصات لآخرين

أكدت لجنة الصحة في خلية الأزمة التابعة لبلدية برجا، وجود أعراض سريرية لدى أقارب المصابة بفيروس كورونا منذ يومين “نور”، مشيرة إلى إخضاع 4 أشخاص لفحوصات أظهرت إصابة 3 منهم بالفيروس هم والدة المصابة وعمها وجدتها، على أن يخضع 7 أشخاص آخرين لفحوصات مماثلة مساء اليوم.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الصحة مساء اليوم: “بتاريخ 23/3/2020 ليلا أعلنت بلدية برجا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لفتاة في العقد الثاني من العمر تعمل في محل لبيع الألبسة في برجا، وهي لا تعاني من أي أمراض مترافقة. ونتيجة أعمال الترصد التي قامت بها اللجنة للأشخاص المخالطين، تبين أن هناك أكثر من ثلاثين شخصا من أقرباء وأصدقاء وزبائن قاموا بمخالطة المريضة المذكورة أعلاه. ونظرا لوجود أعراض سريرية لدى البعض منهم أخضع 4 أشخاص لفحوصات الحمض النووي للفيروس، على أن يخضع 7 أشخاص آخرين للفحوصات المناسبة مساء هذا اليوم، وقد أسفرت عن 3 إصابات إضافية مؤكدة، والدة المريضة وكل من عمها وجدتها”.

أضافت: “تم وضع الأشخاص المخالطين الآخرين قيد الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، على أن تقوم لجنة الصحة بمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت، وتقوم اللجنة اللوجيستية في خلية الأزمة بمراقبة صحة الحجر الصحي المفروض”.

وختمت بالقول: “الجدير بالذكر أن مريضين آخرين قد أخضعا لفحوصات الحمض النووي للفيروس، ولكنهما ليسا على صلة بالمريضة المذكورة أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام