الكشف على مصانع في قضاء جبيل لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2020 - 20:16

الكشف على مصانع في قضاء جبيل لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة

منذ 34 mins 25 March، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

كلف رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان الدكتور ميشال كفوري، المراقب بيار كساب، بالكشف على بعض المصانع في قضاء جبيل والتي تتعاطى تصنيع المواد الغذائية والمعدات والكابلات لزوم وزارة الطاقة والموارد الكهربائية، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة في المؤسسات والمعامل والمستشفيات ضمن خطة التعبئة العامة، وبطلب من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري بعد مراجعة المحافظ.

وقد اطلع كساب على واقع الحال وسير العمل، وتأكد من الالتزام بإرشادات الوقاية التي يجب اعتمادها خلال العمل، وأعطى التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، وسيعد تقريرا بواقع الحال لتقديمه الى المحافظ بأسرع وقت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات