الكشف على مصانع في قضاء جبيل لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة

كلف رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان الدكتور ميشال كفوري، المراقب بيار كساب، بالكشف على بعض المصانع في قضاء جبيل والتي تتعاطى تصنيع المواد الغذائية والمعدات والكابلات لزوم وزارة الطاقة والموارد الكهربائية، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي لمراقبة تطبيق شروط الصحة العامة في المؤسسات والمعامل والمستشفيات ضمن خطة التعبئة العامة، وبطلب من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري بعد مراجعة المحافظ.

وقد اطلع كساب على واقع الحال وسير العمل، وتأكد من الالتزام بإرشادات الوقاية التي يجب اعتمادها خلال العمل، وأعطى التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، وسيعد تقريرا بواقع الحال لتقديمه الى المحافظ بأسرع وقت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام