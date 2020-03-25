“حق”: لملاحقة جناة النظام البحريني عن جرائمهم

طالبت حركة الحريات والديمقراطية(حق) المعارضة البحرينية الأربعاء “بضرورة التحرك السريع مع المنظمات البحرينية الحقوقية والدولية لملاحقة الجناة في نظام الحكم في البحرين”.

وقالت “حق” في بيان لها الاربعاء إن “ما أبرزهُ وثائقي هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية حول جرائم النظام البحريني فظيع ويعكس وحشية هذا النظام ويكشف جزءا من جرائمه الممنهجة ضد الإنسانية”.

وأضافت “حق” انه “لم يعد هناك من مهرب أمام حكومة المملكة المتحدة من مواجهة حقيقة ما يقترفه حليفها الإستراتيجي من جرائم”، وتابعت “بعد هذا الفيلم الوثائقي الهام لا بد من تحرك في بريطانيا لمحاكمة الجناة وتوجيه أصابع الإتهام للحكومة البريطانية التي تعتبر شريكة مع سلطات البحرين في الجرائم وذلك عبر التغطية على جرائم النظام وتدريبه لتلميع صورته اما العالم”.

وحيت “حق” كل الضحايا، وأكدت على “الدعوة لحماية الضحايا وناشطات حقوق الإنسان”، وحملت “مسؤولية حمايتهن للحكومات الغربية الحليفة للنظام والتي ترفع شعارات الحرية و حقوق الإنسان”، وشددت على “ضرورة تحريك قضايا جنائية بتهم التعذيب الممنهج ضد رموز السلطات في البحرين وضرورة وضع حد لوحشية وإرهاب ما يسمى بجهاز الأمن الوطني”.

المصدر: بريد الموقع