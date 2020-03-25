مراسلنا: وزارة الصحة السورية تسجل ثلاث حالات جديدة في سورية مصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 18:32

مراسلنا: وزارة الصحة السورية تسجل ثلاث حالات جديدة في سورية مصابة بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
أخبار موقع المنار

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