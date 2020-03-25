الشيخ القطان لوزير التربية: عوائق كثيرة تواجه التعليم عن بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 18:32

الشيخ القطان لوزير التربية: عوائق كثيرة تواجه التعليم عن بعد

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
الشيخ القطان
لبنان

استغرب رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، كلام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في المؤتمر الصحافي، وقال: “حقيقة من يشاهد المؤتمر الصحافي للوزير ويسمع كلامه يتوهم للوهلة الاولى وكأننا نعيش في عالم آخر، وكأني بوزير لا يعلم العوائق الكثيرة التي تواجه هذه الطريقة المستجدة في التعليم عن بعد”.

وأضاف: “اليوم كل الأهالي والطلاب عندهم حجر صحي في البيوت، وهناك عدد كبير من الطلاب لا يستطيعون التفاعل مع هذا الواقع التعليمي المستجد، ناهيك عن الأساتذة الذين لا يستطيعون إيصال المعلومات الى الطلاب بهذة الطريقة بالشكل الصحيح”.

وتوجه الشيخ القطان لوزير التربية بالقول: “مع هذا الوباء المستجد ومع كل الواقع الصعب الذي نعيش، نحن أمام خيارين، إما أن يقف هذا العام الدراسي وأن يبدأ عام دراسي جديد وتكون هذه السنة إستثنائية، أو أن تكون هناك عطلة مثلا الى أيار أو حزيران ثم يؤخذ كم شهر من الصيفية لانهاء العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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