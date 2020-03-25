نحن وزمن الكورونا ج 1 : نصائح علم النفس لتجنب الهلع والقلق

العالم كله منشغل اليوم بفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، سواء في البيت أو مواقع الإنترنت وشاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي،وهذا كله يسبب حالة من القلق النفسي “Anxiety” ،والإضطرابات.

ووفقاً لموقع كلايفند كلينيك الأمريكي فإن أعراض القلق النفسي بسبب فيروس كورونا هي :

– صعوبة النوم

– صعوبة في التركيز

– الغضب والقلق والقلق والذعر

– شدة الحساسية بشأن بشان الصحة والجسد

– مشاعر اليأس

– الخوف من السعال أو المرض

– الإنسحاب الإجتماعي

وللتعرف أكثر على الإضطرابات النفسية التي تصيب الناس في زمن كورونا، سألنا الطبيب المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية الدكتور فضل شحيمي الذي قال لنا “إن الإضطرابات النفسية التي تصيب الناس بالدرجة الأولى هي القلق النفسي، الذي يتفرّع منه الوسواس القهري، واضطراب الهلع، الذي يصيب الشخص بنوبات متكررة، وهو الأكثر شيوعاً الآن في زمن كورونا “.

وأشار شحيمي إلى”وجود فئتين تتعرضان للإضطرابات اليوم،فهناك الفئة المريضة نفسياً سابقاً وهي لديها إحتمال كبير أن تصاب بانتكاسة،اما الفئة السليمة يمكن أن تصاب بقلق وهلع مؤقت يمكن أن يزولا بزوال السبب وعودة الطمأنينة”.

ولفت شحيمي إلى أنه”من العوامل المسببة لخطر الإصابة بالهلع هي كثافة المعلومات التي تصل إلى الدماغ بفترة وجيزة بغض النظر عن صحتها او دقتها ،لأن الشخص الطبيعي ليس لديه القدرة على تصفية هذا الكم الكبير من المعلومات”.

وأضاف”كما أن الأخبار السوداوية والتي تحمل طابع التهويل والخطر تزيد من نسبة الهلع عند الناس” .

واوضح شحيمي أن”الأشخاص الاكثر إصابة بالهلع هم الذين يملؤون رأسهم بعلامات الإستفهام، وخاصة أن هذا المرض جديد ولا يزال مجهولا وهناك تساؤلات جمة وكبيرة حوله” .

ورأى شحيمي أنه”من الأمور التي تزيد الهلع عند الناس هي تهافت الناس على وصفات المتممات الغذائية،التهافت على شراء اليانسون على سبيل المثال، وفي نفس الوقت يخرج رأي طبي ينفي أو يحذر من هذا الأمر وهذا يسبب ضياعاً وهلعاً “.

وتابع”أو مثلا تهافت الناس على شراء بعض الادوية لمجرد السماع عنها بأنها مفيدة للكورونا، وبعدها يظهر رأي طبي يحذر من عوارض جانبية خطيرة لهذا الدواء” .

ولفت شحيمي إلى أنه”اليوم يمكن الإستفادة من فكرة الإلتزام بالقوانين والحفاظ على المعايير الصحية، مثلا الدخول الى المتاجر والنظافة الشخصية والتعقيم والمسافة والبناء على هذا كله لإكتساب عادات جيدة للمجتمع في المستقبل” .

وحول النصائح التي ممكن أن تكون مفيدة للناس لتجنب الإصابة بنوبات هلع متكررة ذكر شحيمي بعض النقاط وهي :

– تنظيم الوقت

– وضع برنامج في الليل لليوم التالي مهما كان برنامجا محدودا

– التواصل بشكل أكبر مع العائلة الزوجة والأطفال فمعظم الناس لديها مشكلة في هذا الأمر بسبب إنشغالات الحياة الكثيرة، ويضيف شحيمي ممازحاً حتى الجدال الخفيف بين الرجل والمرأة لا بأس به .

– فكّر كأنك في إجازتك السنوية فجزء كبير منا يتمنى أن يرتاح من اعباء وهموم الحياة، فهذه الفرصة سانحة الآن لأخذ قسط من الراحة ، صحيح هي لا اختيارية ولكن استفد منها للحد الأقصى .

– يجب ان لا نخجل بسؤال أهل الإختصاص بموضوع القلق النفسي، فاليوم هذا الامر متاح بوجود خط ساخن في معظم المناطق،ويمكن للشخص ان يتواصل مع الإخصائيين النفسيين لتخفيف العبء عنه .

– أما النقطة الأخيرة فهي موجّهة للأهل ، فالأولاد بطبيعتهم ينسخون مشاعر الأهل، يعني اذا وجدوا الأهل قلقين فيقلقون والعكس صحيح، فعلى الأهل أن يعطوا طاقة ايجابية للأولاد ويمكن الشرح لهم بشكل موجز عن الفيروس للتعرف عليه وطرق الوقاية منه وبذات الوقت يكون تفريغاً للأهل .

وفي الجزء الثاني سنتحدث عن التنظيم والاستفادة من الوقت في الحجر المنزلي دون ملل.

المصدر: موقع المنار