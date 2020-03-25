الرئيس بري: على الحكومة تأمين كل ما يتصل بالامن الصحي والمعيشي والمالي للبنانيين مقيمين ومغتربين

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ “ضرورة أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم الى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة”.

وخلال لقائه برئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في ​عين التينة​، أشار الرئيس بري الى “مطلب المغتربين اللبنانيين لا سيما المتواجدين في القارة الأفريقية وفي البلدان الأوروبية وتأمين رجوع من يرغب منهم الى وطنهم بعد تفشي وباء الكورونا في أوروبا وبدء إنتشاره في بعض الدول الأفريقية”.

المصدر: وكالات