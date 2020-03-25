حب الله أثنى على تصنيع الجيش الكمامات وطلب من جمعية الصناعيين وضع إمكاناتها بتصرف القيادة

أثنى وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، في اتصال مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، على قرار القيادة تكليف مجندين بتصنيع كمامات للعسكريين في الجيش، بحسب مواصفات ومعايير عالية الجودة.

وأعلن أنه طلب من جمعية الصناعيين اللبنانيين التنسيق مع القيادة، والمساهمة في تأمين المواد الأولية لصناعة الكمامات للجيش، ومدهم بالخبرات والمعدات إذا لزم الأمر، وذلك “انطلاقا من شعور الصناعيين في تحمل المسؤولية الوطنية، والوقوف سندا قويا إلى جانب القوى العسكرية والأمنية المكلفة السهر والمحافظة على أمن اللبنانيين وسلامتهم في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية”.

وأجرى حب الله اتصالا برئيس الجمعية فادي الجميل بهذا الخصوص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام