مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الأمم المتحدة لم تتحرك فعليا لوقف العدوان على اليمن وبيدها أدوات ضغط لم تستخدمها خلال 5 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 25 2020 - 16:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اللبنانية: 29 حالة جديدة اثبت مخبريا اصابتها بفيروس كورونا وبذلك يصل العدد الاجمالي الى 333
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: مستشفى بعلبك الحكومي اصبح جاهزا لاستقبال اي حالة كورونا والامور اللوجستية باتت متوفرة
الوزير حسن: الحجر المنزلي الزامي ولا مفر منه وهو خط الدفاع الاول ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية
الوزير حسن: الارتفاع الذي نلحظه بالاصابات ليس كارثيا وهو طبيعي
معهد روبرت كوخ: ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في المانيا الى 31554 حالة و149 وفاة
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: روسيا مستعدة لمساعدة اميركا في مواجهة فيروس كورونا إذا لزم الامر
كيان العدو: حصيلة اصابات كورونا تتجاوز الـ2000 وعدد الوفيات الى 5
الجيش الايراني يفتتح مشفى ميدانيا في طهران بسعة الفي سرير خلال 48 ساعة لعلاج مصابي الكورونا
الرئيس روحاني: سنتخذ اجراءات اكثر تشددا ضد حركة المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا
مسؤول في الخارجية الايطالية: المساعدات الروسية والصينية رفعت من معنويات طاقمنا الطبي
أ.ف. ب: زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية ومخاوف من حدوث تسونامي
الصحة العالمية: هناك تسارع كبير جدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في اميركا ويمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي
ايران: قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور يعلن اطلاق مناورات الدفاع البيئي
باكبور: عمليات التطهير تشمل جميع المستشفيات المتنقلة والثابتة وثلاثة آلاف منطقة في أنحاء الجمهورية الاسلامية
الدفاع الروسية: الطائرة رقم 15 التابعة للقوات الروسية وصلت الى ايطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
النائب فضل الله: على الحكومة مساعدة العالقين في الخارج لا سيما الطلاب منهم في الدول التي تفشى الكورونا
النائب فضل الله: على الحكومة ان تجد وسيلة لمساعدة اللبنانيين في الخارج بكل السبل الممكنة لان الدولة مسؤولة عن مواطنيها
النائب ابراهيم الموسوي يتباحث مع وزير الخارجية ناصيف حتي بأمور اللبنانيين المغتربين خصوصا الطلاب منهم عبر اتصال هاتفي
النائب الموسوي: ابلغت السفارات والقنصليات بالخارج بضرورة مساعدة اللبنانيين بقدر ما تسمح موازناتهم واعتماد خط ساخن لهم
النائب الموسوي: نحث الجاليات والفعاليات الاغترابية على تقديم العون لابناء وطنهم وخصوصا الطلاب المحتاجين الموجودين فيها
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
لجان التعاون والتكافل الاجتماعي: تخصيص حساب في القرض الحسن رقمه 30_814 لمساعدة العوائل المحتاجة في ظل تفشي الكورونا تلبية لدعوة السيد حسن نصرالله
مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الأمم المتحدة لم تتحرك فعليا لوقف العدوان على اليمن وبيدها أدوات ضغط لم تستخدمها خلال 5 سنوات
منذ 1 ساعة
25 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
الرئيس بري: على الحكومة تأمين كل ما يتصل بالامن الصحي والمعيشي والمالي للبنانيين مقيمين ومغتربين
وزير الصحة خصص مستشفى بعلبك لمرضى كورونا وتبرع لها بجهاز PCR
خير زار مستشفى عبدالله الراسي الحكومي موفدا من دياب لتفقد غرف العزل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}