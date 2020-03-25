مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الأمم المتحدة لم تتحرك فعليا لوقف العدوان على اليمن وبيدها أدوات ضغط لم تستخدمها خلال 5 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 16:44

مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الأمم المتحدة لم تتحرك فعليا لوقف العدوان على اليمن وبيدها أدوات ضغط لم تستخدمها خلال 5 سنوات

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
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