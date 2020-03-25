كيف تتغلب على نقص الأدوية بالعلاجات المنزلية؟

في ظل انتشار فيروس كورونا، لجأ الناس إلى الصيدليات بشكل غير مسبوق تاركين الرفوف خالية من العلاجات الأساسية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

وتزامنا مع نفاد تلك العلاجات، أصبح يُنصح بإغلاق بعض الصيدليات بشكل متقطع خلال النهار لتخفيف الضغط على الموظفين وعبء العمل، وأصبح السؤال الأكثر تداولا خلال هذه التغييرات: ما الذي يمكنك فعله لتخفيف الألم والسعال والتهاب الحلق إذا كنت تكافح من أجل الحصول على هذه الأساسيات؟

ولذلك، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من أفضل الاقتراحات التي يقدمها الخبراء والقائمة على الأدلة العلمية:

– للأوجاع والآلام: إذا لم تتمكن من شراء مسكنات الألم، فإن استخدام الحرارة عن طريق قربة ماء ساخن، على سبيل المثال، قد يساعد في تخفيف الألم الموضعي للأوجاع العضلية، وقد يساعد وضع ثلج ملفوف في منشفة في تخفيف الألم الناتج عن إصابة حادة مثل الالتواء.

وكشفت مراجعة رسمية أجريت في عام 2014 من قبل “مؤسسة كوكرين” غير الربحية، دليلا عالي الجودة على أن إضافة الكافيين (100 ملغ أو أكثر) إلى جرعة محددة من مسكنات الألم شائعة الاستخدام (غالبا الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) يزيد من تخفيف الألم في حالات مثل الصداع وآلام الأسنان.

يعتقد أن الكافيين يحسن تخفيف الألم عن طريق زيادة امتصاص الدواء. وإذا لم تتمكن من وضع مسكنات الألم مع الكافيين، اشرب كوبا من القهوة مع مسكن الألم المعتاد.

ويحتوي كوب من القهوة على حوالي 100 ملغ من الكافيين ويجب أن يكون له نفس تأثير بعض العلاجات المركبة.

– لتهدئة السعال:السعال هو أحد أعراض أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، و Covid-19.

ولن يحصل معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض على تشخيص مؤكد، لأن النصيحة الحالية هي البقاء في المنزل ما لم تصبح الأعراض لا تطاق، وأدوية السعال هي واحدة من العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي أفيد أنها تختفي بسرعة من رفوف الصيدليات.

وتقول الدكتورة ليندا وير، طبيبة عامة سابقة: “معظم أدوية السعال تجمع بين مكونات مثل مزيلات الاحتقان (بما في ذلك السودوإيفيدرين) ومضادات الهيستامين (مثل ثلاثي بروليدين)، وقد ثبت أنها فعالة ضد السعال بشكل عام، وإذا كانت أدوية السعال غير متوفرة، فقد يكون العسل بديلا جيدا لها”.

ونظرت مراجعة “مؤسسة كوكرين” لعام 2018 في ست تجارب وخلصت إلى وجود دليل على أن العسل قد يساعد الأطفال الذين يعانون من السعال، على الرغم من أن العسل لا ينصح به للأطفال دون سن 12 شهرا.

وتقول الدكتورة وير: “يُعتقد أن العسل له خصائص تعمل ضد البكتيريا والفيروسات والالتهابات وهو مكون في العديد من شراب السعال، وبالنظر إلى طبيعته اللزجة، فإن العسل يكسو الحلق وهذا له تأثير مهدئ”.

– إزالة شمع الأذنين: يمكن أن تصبح إزالة شمع الأذنين بشكل طبيعي أكثر صعوبة، وهو أمر يمكن أن يحدث بسبب استخدام عيدان القطن وسماعات الأذن. ويستخدم بعض الناس منتجات سائلة أو رذاذا يحتوي على أشكال آمنة من بيروكسيد الهيدروجين، الذي يخفف شمع الأذن حتى تتم إزالته بسهولة.

ويقول البروفيسور مارتن بيرتون، مدير “مؤسسة كوكرين”، إذا لم تكن هذه العقاقير متوفرة، فإن “الماء أو زيت الزيتون سيعملان بنفس الطريقة”، حيث يمكن وضع بضع القطرات في أذنك أثناء الاستلقاء.

– علاج التهاب الحلق: يحدث التهاب الحلق عادة بسبب الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية وهناك بخاخات لا تستلزم وصفة طبية وغسول فم واستحلاب للمساعدة على تخفيف الانزعاج، وعادة ما تحتوي هذه العقاقير على أدوية لتخدير الألم والمطهرات لإزالة العدوى.

وتتحسن معظم آلام الحلق من تلقاء نفسها في غضون سبعة أيام، ولكن إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى شيء لتهدئة الألم ولا تتوفر هذه الخيارات التي لا تستلزم وصفة طبية، فإنه يمكن الغرغرة بمحلول من الماء المالح. كما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بامتصاص مكعبات الثلج، حيث يعتقد أن الثلج يقلل الالتهاب والألم.

– تخفيف الحكة في الجلد: في حال عدم توفر كريم الترطيب أو الستيرويد المعتاد في معالجة حالات الجلد الجاف والحكة والحساسية الشائعة، توصي الدكتورة جاستين هيكستال، استشارية الأمراض الجلدية في عيادة شارع Tarrant في ساسيكس، بإضافة الشوفان إلى حمامك. وتقول: “الشوفان له تأثير مضاد للالتهابات وسيهدئ بشرتك”. “إنه يرطبها أيضا وينظف البشرة. ضع كوبا من الشوفان في كيس من القماش، واربطه وضعه في ماء الاستحمام.

– التخفيف من الصداع النصفي: يمكن علاج آلام الصداع النصفي باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو الباراسيتامول، وعندما لا تعمل هذه الأدوية، يمكن تناول أدوية الصداع النصفي مثل التريبتان بعد 30 دقيقة.

وإذا تم بيع أقراصك المعتادة التي لا تستلزم وصفة طبية، يقول الدكتور فايز أحمد، استشاري الأعصاب في مستشفى هال الملك: “أفضل شيء تفعله هو البقاء في غرفة مظلمة وتناول مشروب من الحليب الساخن لأن له تأثير مهدئ”.

– للحروق الطفيفة: إذا تعرضت لحرق طفيف بسبب الطهو، فقد يساعدك الصبار في علاجه.

وتقول الدكتورة هيكستال: “بعد تبريد الحرق تحت الماء الجاري البارد، قم بقطع ورقة الصبار واضغط الهلام بداخلها على الإصابة ثم قم بتغطيتها”. وتابعت: “الصبار مهدئ وله تأثير مضاد للالتهابات ويسرع الشفاء.”

المصدر: ديلي ميل