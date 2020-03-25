كيان العدو يعلن بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا 2170 توفي من بينهم خمسة

أعلنت وزارة الصحة في كيان العدو الأربعاء، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد. 19) المعروف باسم “كورونا المستجد” لتبلغ حصيلة الإصابات 2170 شخصا، توفي من بينهم خمسة. وقالت الوزارة، في بيان، “جرى تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2170، من بينهم خمس حالات وفاة”. وأضافت “37 مصابا بالفيروس وصفت حالتهم بالخطيرة، و54 إصابة وصفت بالمتوسطة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي”.

تأتي الزيادة في حالات الوفاة والإصابة بالفيروس، بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إغلاق شبه كامل، وفرض قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس في البلاد، حيث ستدخل التقييدات حيز التنفيذ مساء اليوم، على أن تستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديد التقييدات بموجب أنظمة الطوارئ. كما تم تقليص المواصلات العامة وحركة القطارات بين المدن إلى 25 بالمئة بعد أن كانت تعمل بنسبة 50 بالمئة، فيما سيتم تقليص الكثير من خطوط المواصلات العامة داخل التجمعات السكنية.

المصدر: سبوتنيك