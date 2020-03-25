حكومة مالي تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد لمواطنين قدما من فرنسا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 14:50

حكومة مالي تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد لمواطنين قدما من فرنسا (سبوتنيك)

منذ 14 mins 25 March، 2020
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