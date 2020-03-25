بوتين يوعز لوزارة الدفاع الروسية بالتأكد من استعداد القوات المسلحة لمواجهة تفشي “كوفيد-19”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز بأجراء فحص للقوات المسلحة بهدف زيادة استعدادها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان للدفاع الروسية أن هدف عمليات الاختبار والفحص هو تعزيز مستوى استعداد الوحدات للتعامل مع مهام مكافحة عدوى فيروس “كورونا”. وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن هذه العملية ستجري في هيئات الوزارة العسكرية، الوحدات العسكرية في المنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية، القوات الجوية الفضائية الروسية، وغيرها.

ويتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى مواطني البلاد بخطاب متلفز يتعلق بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”. وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” حتى الآن في روسيا 658 حالة وتعافى 29 شخصا ويوجد 112 ألف شخص تحت الإشراف في العزلة الذاتية”. وهناك حالة وفاة واحدة.

المصدر: سبوتنيك