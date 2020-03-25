منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف القتال في سوريا وليبيا والتجهز لمواجهة فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 14:50
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وزارة الصحة اللبنانية: 29 حالة جديدة اثبت مخبريا اصابتها بفيروس كورونا وبذلك يصل العدد الاجمالي الى 333
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: مستشفى بعلبك الحكومي اصبح جاهزا لاستقبال اي حالة كورونا والامور اللوجستية باتت متوفرة
الوزير حسن: الحجر المنزلي الزامي ولا مفر منه وهو خط الدفاع الاول ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية
الوزير حسن: الارتفاع الذي نلحظه بالاصابات ليس كارثيا وهو طبيعي
معهد روبرت كوخ: ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في المانيا الى 31554 حالة و149 وفاة
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: روسيا مستعدة لمساعدة اميركا في مواجهة فيروس كورونا إذا لزم الامر
كيان العدو: حصيلة اصابات كورونا تتجازو الـ2000 وعدد الوفيات الى 5
الجيش الايراني يفتتح مشفى ميدانيا في طهران بسعة الفي سرير خلال 48 ساعة لعلاج مصابي الكورونا
الرئيس روحاني: سنتخذ اجراءات اكثر تشددا ضد حركة المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا
مسؤول في الخارجية الايطالية: المساعدات الروسية والصينية رفعت من معنويات طاقمنا الطبي
أ.ف. ب: زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية ومخاوف من حدوث تسونامي
الصحة العالمية: هناك تسارع كبير جدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في اميركا ويمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشي
ايران: قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور يعلن اطلاق مناورات الدفاع البيئي
باكبور: عمليات التطهير تشمل جميع المستشفيات المتنقلة والثابتة وثلاثة آلاف منطقة في أنحاء الجمهورية الاسلامية
الدفاع الروسية: الطائرة رقم 15 التابعة للقوات الروسية وصلت الى ايطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف القتال في سوريا وليبيا والتجهز لمواجهة فيروس كورونا (سبوتنيك)
منذ 20 mins
25 March، 2020
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