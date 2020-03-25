منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف القتال في سوريا وليبيا والتجهز لمواجهة فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 14:50

منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف القتال في سوريا وليبيا والتجهز لمواجهة فيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 20 mins 25 March، 2020
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