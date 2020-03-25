المفتي عبدالله: للاسراع في مساعدة الأسر المحتاجة

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله أن “عيد البشارة هو عيد للمسيحيين والمسلمين، وهو زيادة البركة والخير والرحمة في قلوب الناس، وبشارة دائمة للمعذبين والمحرومين والمقهورين”.

كلام عبد الله جاء خلال اتصاله بعدد من المطارنة مباركا بعيد البشارة. وقال: “ان هذه المناسبة من شأنها تقوية الروح الايمانية في القلب الانساني لمواجهة تحديات الوباء الذي يفتك بالبشرية، متضرعين الى الله تعالى أن نوفق بالمعافات والتحصين من مخاطره”.

وأشار الى ان “التحدي الاساسي هو الوضع الاقتصادي الصعب”، داعيا إلى “الاسراع في تطبيق خطة مساعدة الاسر المحتاجة والفقيرة”.

وأشاد بـ”التكافل اللبناني في ما بين الناس، لان هذا المشهد الايجابي يعبر عن الانصهار الوطني، وهذه المساعدات التي يقدمها الناس بعضهم لبعض لا تعفي الدولة من مسؤولياتها المعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام