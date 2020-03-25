المفتي عبدالله: للاسراع في مساعدة الأسر المحتاجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2020 - 14:50

المفتي عبدالله: للاسراع في مساعدة الأسر المحتاجة

منذ 17 mins 25 March، 2020
مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله
مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله
لبنان

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله أن “عيد البشارة هو عيد للمسيحيين والمسلمين، وهو زيادة البركة والخير والرحمة في قلوب الناس، وبشارة دائمة للمعذبين والمحرومين والمقهورين”.

كلام عبد الله جاء خلال اتصاله بعدد من المطارنة مباركا بعيد البشارة. وقال: “ان هذه المناسبة من شأنها تقوية الروح الايمانية في القلب الانساني لمواجهة تحديات الوباء الذي يفتك بالبشرية، متضرعين الى الله تعالى أن نوفق بالمعافات والتحصين من مخاطره”.

وأشار الى ان “التحدي الاساسي هو الوضع الاقتصادي الصعب”، داعيا إلى “الاسراع في تطبيق خطة مساعدة الاسر المحتاجة والفقيرة”.

وأشاد بـ”التكافل اللبناني في ما بين الناس، لان هذا المشهد الايجابي يعبر عن الانصهار الوطني، وهذه المساعدات التي يقدمها الناس بعضهم لبعض لا تعفي الدولة من مسؤولياتها المعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

الحزب الديمقراطي اللبناني

وفد من الديمقراطي التقى قائمقام عاليه: لتأمين 500 ألف ليرة لكل أسرة متضررة ومحتاجة

زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني، قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي وبحث معه في المستجدات الصحية الطارئة جراء وباء كورونا، ومدى استعداد قرى القضاء وبلداته تحمل تبعاته في حال تطور الأمر لناحية الإزدياد في أعداد المصابين فيها، اصافة الى كيفية التنسيق مع البلديات لتوزيع المساعدات الإجتماعية التي صرح عنها وزير ...