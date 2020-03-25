ابراهيم الموسوي عرض مع حتي أوضاع المغتربين والطلاب الراغبين بالعودة

أجرى عضو لجنة الشؤون الخارجية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي اتصالا بوزير الخارجية ناصيف حتي، وعرض معه أوضاع العديد من المغتربين، لاسيما الطلاب الذين يرغبون بالعودة أو لم يعد باستطاعتهم إكمال دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا.

ونقل الموسوي عن حتي تجاوبه واستعداده لطرح هذه النقطة على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد، وأنه أبلغ السفارات في الخارج “بضرورة مساعدة اللبنانيين بكل السبل ووضع خطة أولية تقوم على:

– حض السفراء والقناصل على مساعدة الطلاب وغيرهم بقدر ما تسمح موازنات السفارات.

– اعتماد خط ساخن في كل السفارات والقنصليات يستطيع اللبنانيون في الخارج الاتصال به لطلب او لتقديم المساعدة من جانب المقتدرين منهم.

– حض الجاليات والفاعليات الاغترابية على تقديم يد العون والمساعدة والتبرع لأبناء وطنهم، وخصوصا الطلاب المحتاجين في الدول الموجودين فيها”.

وعبر الموسوي عن تقديره لجهود وزير الخارجية وطاقم الوزارة في الخارج، ما يقدم “صورة إيجابية عن التضامن اللبناني في هذه المحنة الكبرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام