قوى الامن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة في شتورا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 14/1/2020، أقدم 3 أشخاص ملثمين على تنفيذ عملية سلب بقوة السلاح استهدفت صيدلية “حرب” في محلة خلدة. بتاريخ 16/1/2020، حاول مجهول مقنع سلب صيدلية “فارما مير” في محلة الليلكي. كذلك سلب ملثمان مجهولان بتاريخ 19/1/2020 أفران “الصفا” في محلة المريجة.

على الاثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى كشف هوية أفراد العصابة، كما تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لها، ويدعى:

– ح. م (مواليد العام 1976، لبناني)، وهو موقوف سابق بجرم سرقة ومخدرات وقتل (تمت تخليته بتاريخ 15/7/2019)، ومن الأشخاص الحذرين والخطرين ومطلوب بموجب 3 ملاحقات قضائية بجرم تأليف عصابة سلب وسرقة ومخدرات.

بناء عليه، وبعد المتابعة الحثيثة، تبين لهذه الشعبة أن العصابة المذكورة حولت نشاطها الاجرامي الى تنفيذ عمليات سرقة سيارات من مناطق عدة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وقد جرى وضع خطة محكمة بغية توقيف الرأس المدبر لتلك العصابة.

بتاريخ 20/3/2020، تمكنت المجموعة الخاصة في القوة الضاربة التابعة لشعبة المعلومات من توقيف الرأس المدبر بعملية نوعية وخاطفة في منطقة شتورا. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه نفذ 3 عمليات سلب بقوة السلاح، كما أقدم على 5 عمليات سرقة سيارات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام