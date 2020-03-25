نقيب الاطباء: لحصر فحوص كورونا بالمستشفيات

صدر عن نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف، بيان، جاء فيه: “نظرا الى ارتفاع عدد فحوص فيروس كورونا التي تجريها المختبرات الخاصة، والنتائج غير الدقيقة والخاطئة أحيانا التي تصدر عن بعضها، سواء اكانت سلبية أو ايجابية، والطابع التجاري الذي يغلب عليها، الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة، طلب النقيب أبو شرف من مستوردي هذه الفحوص المخبرية حصر بيعها بالمستشفيات في مختلف المحافظات والأقضية، وعدم بيعها الى المختبرات الخاصة، تطبيقا للتوصية التي أصدرتها لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا أمس، بحصر الفحوص المخبرية بالمراكز الاستشفائية فقط”.

وتوجه أبو شرف الى وزارة الصحة طالبا منها الاشراف على هذه العملية، “اذ من غير المعقول والمنطقي أن تعاني المستشفيات من نقص في هذه الفحوص، في الوقت الذي تدور فيه المختبرات على الناس في بيوتهم لاجرائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام