الوزيرة عبد الصمد خلال اطلاق خطة التعليم عن بعد: التوجه هو 3 ساعات عرض بـ6 حصص تبدأ من الساعة 11 الى الـ5 بعد الظهر واحتمال اعادة الحلقات ليلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 12:54

الوزيرة عبد الصمد خلال اطلاق خطة التعليم عن بعد: التوجه هو 3 ساعات عرض بـ6 حصص تبدأ من الساعة 11 الى الـ5 بعد الظهر واحتمال اعادة الحلقات ليلاً

منذ 9 mins 25 March، 2020
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