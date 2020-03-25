الامن العام اللبناني يدعو النازحين السوريين في المخيمات الى التواصل مع المسؤول عن المخيم عند الشعور بعوارض كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 12:54

الامن العام اللبناني يدعو النازحين السوريين في المخيمات الى التواصل مع المسؤول عن المخيم عند الشعور بعوارض كورونا

منذ 13 mins 25 March، 2020
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