ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 9 الاف و625 شخصاً

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاربعاء 27 الفا و 17 شخصاً والمتوفين 2077 والمتعافين 9 الاف و625 شخصا.

وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي – الاربعاء، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2206 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 27 الفا و و17 حالة لغاية الآن”، مضيفاً أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 الاف و625 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 143 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2077 شخصاً”.

المصدر: ارنا