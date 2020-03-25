محافظ البنك المركزي الايراني: قد يتم الافراج عن بعض ارصدتنا المجمدة

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي أن “جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي الى الافراج عن بعض ارصدتنا المجمدة في مصارف بعض الدول”. وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء، قال همتي إن “المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى احتمال اطلاق هذه الأرصدة”. واوضح همتي أن “هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الأساسية في مواجهة كورونا كالأدوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية”.

واشار محافظ البنك المركزي الى أن العام الايراني المنصرم شهد تخصيص 15 مليار دولار لشراء الأدوية والسلع الأساسية، مؤكداً أن تامين هذه السلع على رأس اولويات الحكومة. واعرب همتي عن أمله في أن يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.

المصدر: ارنا