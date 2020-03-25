أعلنت “الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي”، عقد اجتماع في السرايا الحكومية بين اللجنة الوزارية المعنية في الأزمة الحالية وممثلين للمجتمع الأهلي و”الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي – إيدي وإيدك”.

وبعد المباحثات، تقرر صرف 18 مليار ليرة لشراء 100 ألف حصة غذائية وصحية، قيمة كل حصة 180 ألف ليرة، وستبدأ اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية والجيش و”الحملة” بتوزيعها على المناطق كافة، من خلال مساعدة البلديات والمخاتير في أقرب وقت”.

وشكرت “الحملة” للحكومة ثقتها بها وتبنيها الكامل لمشروعها ودعمها الكبير ولا سيما وزير الصناعة عماد حب الله ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية “اللذين واكبا عمل هذه الحملة ودعماها منذ تأسيسها وحتى إقرارها في مجلس الوزراء”.

واعتبرت أن “هذا التكامل والتماهي والتوأمة بين عملي الحكومة والمجتمع المدني هو خشبة الخلاص وخريطة الطريق الصحيحة للنهوض بلبنان وخروجه من كل أزماته وآخرها فيروس كورونا”. ودعت إلى “أعلى درجات التكامل بين كل أبناء الوطن بمختلف مكوناته الشعبية والسياسية، ليبقى لبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام