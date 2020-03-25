وزير التربية في إطلاق التعليم عن بعد: لم نكلف الدولة فلسا واحدا وزيرة الاعلام: اعتدنا على الازمات ويمكننا أن نخرج منها منتصرين

عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير التربية طارق المجذوب لاطلاق “التعليم عن بعد والدروس المصورة والمنصات الالكترونية”.

بداية، قال وزير التربية “ننطلق بهذه التجربة التربوية دون أن نكلف الدولة فلسا واحدا في وقت قصير جدا مقارنة بدول أخرى، وتقوم على 3 مسارات تراعي ظروف العائلات في المناطق كافة”.

وتابع “هناك عدد كبير من المتطوعين الذين قدموا خبراتهم ومالهم من أجل هذا الهدف”.

وعن البث التلفزيوني، قال “الحلقة الاولى حصدت تعليقات كثيرة”.

وعن المنصات الالكترونية، قال “المحتوى التلفزيوني سيتم تحويله الى يوتيوب وما الى هنالك، كل ذلك بهدف مصلحة الطالب وعدم إرهاق الاهل. وسنعوض على التلامذة ما يمكن تعويضه بعد اندحار الفيروس لاننا لا نريد أن نظلم احدا”.

وشكر لوزيرة الاعلام جهودها.

بدورها، بدأت عبد الصمد كلامها بمعايدة اللبنانيين في عيد البشارة، وقالت “مررنا بظروف صعبة في لبنان ولم تمنعنا من اكمال تحصيلنا العلمي، ولا حتى كورونا، من ميزات التعلم عبر التلفزيون إنه التلفزيون الوحيد الارضي، اذا يمكن للجميع أن يتابعه فلا كلفة مادية بل جسدية فقط ولا يحتاج لانترنت أيضا أمام التلميذ خيارات كبيرة”.

وتابعت “نتقبل كل الاقتراحات لتحسين جودة هذا العمل. اعتدنا على الازمات ويمكننا ان نخرج منها منتصرين”، مشيرة الى ان “كل شخص شارك في هذا العمل هو بطل”.

وقال وزير الاتصالات طلال حواط” “إن الوزارة اصبحت جاهزة لتلبية طلب وزير التربية من اجل التعلم عن بعد والاولوية ستكون معطاة لتلامذة المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام