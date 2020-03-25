أ ف ب: وزراء مالية مجموعة اليورو (يوروغروب) يفشلون خلال اجتماع عبر الفيديو في الاتفاق على الخطة الاقتصادية الواجب اتّخاذها لدعم اقتصادات التكتل في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدّ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 10:54

أ ف ب: وزراء مالية مجموعة اليورو (يوروغروب) يفشلون خلال اجتماع عبر الفيديو في الاتفاق على الخطة الاقتصادية الواجب اتّخاذها لدعم اقتصادات التكتل في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجدّ

منذ 6 mins 25 March، 2020
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