صحة غزة تطالب المؤسسات الأممية الصحية بتوفير المستلزمات الوقائية لفيروس كورونا

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 25/3/2020، المؤسسات الأممية الصحية والإنسانية إلى الاستجابة الفورية للاحتياجات الصحية والمستلزمات الوقائية في مواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش لمتابعة عمل اللجان المختصة والادارات لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وثمن د. أبو الريش، عالياً الدور المقدر والمسئول من كافة الطواقم الصحية والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي .

وأوضح أبو الريش، أن وزارته تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المانحة لتدعيم منظومة العمل الصحي من الادوية والمهمات الطبية والاجهزة الطبية لتمكين الطواقم من تقديم خدماتها.

المصدر: فلسطين اليوم