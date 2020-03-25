النيابة العامة التركية: توجيه تهمة القتل المتعمد بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ 18 متهما باغتيال خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 10:52
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النيابة العامة التركية: توجيه تهمة القتل المتعمد بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ 18 متهما باغتيال خاشقجي
منذ 52 mins
25 March، 2020
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