وزير الخارجية التركي: وفاة 32 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 10:52

وزير الخارجية التركي: وفاة 32 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد (سبوتنيك)

منذ 15 mins 25 March، 2020
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