ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كيان العدو إلى 2030 بعد تسجيل 100 حالة جديدة منذ مساء أمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 10:52

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كيان العدو إلى 2030 بعد تسجيل 100 حالة جديدة منذ مساء أمس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
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