القناة 12 العبرية: وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 76 عام قبل قليل في مستشفى تل هاشومير ليرفع أعداد الوفيات جراء كورونا إلى 4 حالات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 08:42

القناة 12 العبرية: وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 76 عام قبل قليل في مستشفى تل هاشومير ليرفع أعداد الوفيات جراء كورونا إلى 4 حالات

منذ 11 mins 25 March، 2020
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