وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر بدولة جنوب السودان أثر أزمة قلبية وتجري حاليا الترتيبات لنقل جثمانه إلى العاصمة الخرطوم (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 08:42

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر بدولة جنوب السودان أثر أزمة قلبية وتجري حاليا الترتيبات لنقل جثمانه إلى العاصمة الخرطوم (وكالة سبوتنيك)

منذ 27 mins 25 March، 2020
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