كوريا الجنوبية تسجل100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 9137 والوفيات إلى 126 شخصا .

ووفقا لأحدث للبيانات تم تسجيل 100 حالة جديدة ، من بينها 21 حالة جديدة في إقليم جيونج جي، و 14 حالة في دايجو، و 13 في سيؤل، اما الحالات المتبقية تم تسجيلها في أماكن مختلفة في البلاد.

وبحسب المراكز الكورية ارتفع عدد الوفيات إلى 126 بعد تسجيل 6 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس “كورونا” وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه “جائحة”؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

المصدر: وكالة سبوتنيك