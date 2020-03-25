قطر تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية القطرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 25 شخصا لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 526 شخصا بعد أن كانت على مستوى 501.

وأوضحت اللجنة أن 16 حالة جديدة تم رصدها لدى عمال وافدين، و9 حالات هي لقادمين من الخارج منهم 5 قطريين ممن قدموا من بريطانيا.

وأفادت اللجنة بتسجيل 4 حالات شفاء جديدة أحدهم من القطريين، ليبلغ عدد المتعافين إلى نقطة 41 شخصا.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم لعدوى “COVID-19” وصل إلى 11531 حالة.

وأعلنت اللجنة أن السلطات تعمل على تجهيز مرافق ميدانية طبية في مناطق مختلفة بالدولة لتوفير الخدمات الطبية والتمريضية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة بفيروس كورونا لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 18 ألف سرير خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت عن إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بالفيروس حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين 4645 سريرا.

المصدر: وكالات