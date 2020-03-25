ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 170 حالة وتسجيل 5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، عن تسجيل 27 إصابة ووفاة 1 جديدة بعدوى فيروس كورنا “COVID-19” في البلاد.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع في المغرب إلى 170 حالة بعد أن كان على مستوى 143 أمس الاثنين.

وذكر اليوبي أن عدد المتوفين في المملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بحالة واحدة سجلت لدى شخص مسن بلغ من العمر 76 سنة وقدم من هولندا وعانى من مرض عضال يتطلب علاجا يضعف من المناعة.س.

كما قال إن مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا وصل إلى 2878 شخصا، منهم 2158 ما زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج منها 621 شخصا أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة.

المصدر: وكالات