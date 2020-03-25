السلطات الأردنية تبدأ توزيع الخبز على السكان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 04:48

السلطات الأردنية تبدأ توزيع الخبز على السكان

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
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الاردن - عربي وإقليمي

دعت أمانة محافظة عمان الكبرى، الأردنيين لعدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز، وسط انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وقالت الأمانة، الثلاثاء، إنها ستصل إلى كل منزل وشقة، لإيصال الخبز.

ويأتي ذلك بعد بدء عملية توزيع الخبز بواسطة حافلات في العاصمة عمان إلى منازل المواطنين، بسبب حظر التجول.

وبحسب الإجراءات التي أعلنت عليها وزارة العمل الأردنية، سيكون تأمين الخبز للمنازل على شكل أكياس مغلفة، كل كيس يحتوي 3 كغم من الخبز بسعر 96 قرشا، على أن يكون لكل منزل كيس واحد فقط في اليوم لمراعاة شمولية التوزيع للأيام الأولى من التزويد.

وفيما يخص المحافظات والألوية وكافة مناطق المملكة الأخرى، فستتولى حافلات تزويد عبوات وقوارير المياه المتعارف عليها بتأمين إيصال مادة الخبز إلى المنازل إضافة إلى المياه وبنفس القيمة والكمية المعلن عنها، وبإشراف من رؤساء اللجان المحلية في كل محافظة.

المصدر: وكالات

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