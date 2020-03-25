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March 25 2020 - 03:16

السودان يؤكد ثاني إصابة بكورونا لمواطن قادم من دولة عربية

منذ 41 mins 25 March، 2020
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السودان - عربي وإقليمي

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسوداني قادم من دولة عربية.

وأوضح فيصل في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الثلاثاء، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحالة موجودة حاليا في العزل الصحي وهي لسوداني قدم للبلاد في 21 مارس الجاري.

وأضاف أن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي، حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.

وبين أن هناك تعاون بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا.

وسجل السودان، الجمعة الماضية، ثاني إصابة بفيروس كورونا لمواطن أجنبي، بعد أسبوع من إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بالبلاد ووفاة صاحبها.

وأعلنت السلطات فرض حظر تجوال يومي في كل البلاد لردع تفشي فيروس كورونا من الساعة 20:00 وحتى 06:00 اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع وقف حركة الحافلات بين المدن والولايات.

المصدر: وكالات

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