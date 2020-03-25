لافروف يؤكد في اتصال مع ظريف ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في ظل أزمة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تنسيق الجهود لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في ظل الوباء.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف أجرى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع ظريف، بحثا خلاله “القضايا المتعلقة بجائحة فيروس كورونا”، حيث تم “إعطاء تقييم عال لمستوى التعاون الثنائي في مواجهة هذا التحدي العالمي”.

وأضافت الوزارة أن لافروف وظريف نسقا “الإجراءات والمبادرات ذات الصلة في إطار منصات المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة”.

وشدد لافروف، حسب البيان، على أن روسيا “تدعو بإصرار” الولايات المتحدة إلى “الرفع الفوري لعقوباتها غير الإنسانية التي تمنع حكومات الدول المستهدفة من مكافحة COVID-19 بشكل كامل”.

وأضافت الوزارة: “أكد الجانب الروسي نيته مواصلة التطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية الروسية الإيرانية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك الإسهام في زيادة تحتاجها جارتنا الحسنة بشدة لصادرات المنتجات الزراعية، في ظل الضغط الناجم عن العقوبات الأمريكية غير القانونية وأحادية الطرف”.

المصدر: وكالات