أول إصابة بالفيروس في الحدت ورئيس البلدية يناشد السكان الالتزام الصارم بمنع التجول الطوعي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 01:40

أول إصابة بالفيروس في الحدت ورئيس البلدية يناشد السكان الالتزام الصارم بمنع التجول الطوعي

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
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لبنان

سجل رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون في بيان، “أول إصابة بفيروس الكورونا في الحدت”.

وأضاف: “نقل المريض الى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حال مستقرة ومطمئنة بإذن الله. كما وتم الحجر المنزلي على جميع أفراد عائلته وأقاربه وكل من كان على إحتكاك معه خلال الأيام الماضية”.

وتابع: “إنني وإذ أضع كافة الإمكانات البلدية في خدمة من اضطروا للحجر، أدعو ومن موقع المسؤولية جميع المقيمين وأناشدهم مناشدة الأخ والأب والحريص على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأحبائهم، الالتزام الصارم بمنع التجول الطوعي، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وفي حال الطوارئ الإتصال ببلدية الحدت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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