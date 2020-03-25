إشكال أمام سرايا طرابلس إثر اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين اعقبه رمي إطار مشتعل على العناصر الأمنية

نفذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس، مطالبين باصدار عفو عام عن المساجين.

وعمد المعتصمون الى اشعال الاطارات المطاطية، وحصل اثر ذلك أشكال امني بين المتظاهرين وعناصر قوى الامن الداخلي المولجة حماية السرايا.

وحاول المحتجون اقتحام الباب الرئيس، فتصدت لهم العناصر الامنية واطلقت بعض الاعيرة النارية في الهواء، كما وتدخلت عناصر الجيش اللبناني وابعدت المعتصمين من امام المدخل، الا ان المدعو (ف. ط.) رمى أحد الاطارات المشتعلة في اتجاه العناصر الامنية، فلاحقته فورا وأوقفه وحولته الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام