دياب دعا خلال جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع رسوم وضرائب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 20:44

دياب دعا خلال جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع رسوم وضرائب

منذ 5 mins 24 March، 2020
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