البنتاغون: إصابة 3 عسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 22:24

البنتاغون: إصابة 3 عسكريين على متن حاملة طائرات أمريكية بفيروس كورونا

منذ 27 mins 24 March، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفاد البنتاغون بتسجيل الإصابة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” لدى 3 عسكريين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية “USS Theodore Roosevelt”.

وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، ثوماس مودلي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء عبر جسر فيديو: “تم رصد 3 حالات إصابة بـCOVID-19 بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt”.

وأضاف مودلي: “هذه أول حالات إصابة بـCOVID-19 على متن سفينة (أمريكية) تنفذ دورية عسكرية. تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جوا. وهذا الأمر يمكن أن يتم اليوم”.

المصدر: وكالات

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