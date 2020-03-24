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March 24 2020 - 22:24

ترامب: الحكومة التركية والقوات الكردية في سوريا مستعدون لإبرام اتفاق سلام

منذ 15 mins 24 March، 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأكراد السوريين لإبرام اتفاق سلام، قائلا إن كلا الجانبين أكدا له موافقتهما على ذلك.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء: “قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الأكراد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا، منذ شهرين تقريبا”.

وأضاف: “وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهم يردون: نعم، سنبرمه”.

المصدر: وكالات

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