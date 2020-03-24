مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج على طاولة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2020 - 20:44

مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج على طاولة مجلس الوزراء

منذ 21 mins 24 March، 2020
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لبنان

متابعة لاوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج، ولا سيما في الدول الأوروبية، وبعدما تواصل طلاب من ايطاليا أمس مع وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد طالبين المساعدة بعد استفحال فيروس كورونا هناك، أثار مجلس الوزراء اليوم القضية، وعرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سبل توفير مساعدة اجتماعية للطلاب بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اضافة الى مدّهم بمساعدة مادية تمكنهم من الصمود في هذه الظروف. وتقرر استمرار التواصل معهم للوقوف على حاجاتهم وإسعافهم قدر المستطاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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