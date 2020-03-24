مديرية الجمارك: ضابطة صيدا اوقفت سيارة فان تحتوي مواد تنظيف وتعقيم مزورة

اعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان ، انه “عملا بمقررات مجلس الوزراء الأخيرة، وإستكمالا لخطة المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب وحماية الأمن الإقتصادي والصحي والغذائي، وبعد سلسلة من الضبطيات التي تمت خلال الآونة الأخيرة ولاسيما تلك التي نفذتها وحدات ضابطة جمارك صيدا، وبنتيجة الرصد والمتابعة قامت دورية تابعة لضابطة جمارك صيدا بتوقيف سيارة فان تحتوي على مواد تنظيف وتعقيم أولية مزورة وأكياس فارغة تحمل علامات تجارية عالمية تستعمل لتعبئة المواد الأولية داخلها.

وجرى اقتياد المخالفين مع البضاعة المضبوطة ووسيلة النقل إلى مفرزة البلدة والتبليغات في ضابطة جمارك صيدا لإجراء المقتضى القانوني، وذلك بعد مراجعة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام