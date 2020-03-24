الامن العام: تعقيم 119 مخيما للنازحين السوريين لليوم الرابع للوقاية من الوباء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2020 - 20:44

الامن العام: تعقيم 119 مخيما للنازحين السوريين لليوم الرابع للوقاية من الوباء

منذ 29 mins 24 March، 2020
5e7a4a90d2552_
لبنان

اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان اليوم، ان المديرية “تابعت لليوم الرابع على التوالي عمليات تعقيم مخيمات النازحين السوريين للوقاية من انتشار وباء كورونا، وقامت دوريات من المديرية – دائرة الأمن القومي – بالتنسيق مع عدد من البلديات وهيئات المجتمع المدني بالاشراف على اعمال تعقيم 119 مخيما وعدد من التجمعات السكنية للنازحين السوريين توزعت كما يلي:
البقاع 93 مخيما، الشمال 23 مخيما و7 تجمعات والجنوب 3 مخيمات، اضافة الى كافة التجمعات المنتشرة على طول الطريق العام الممتد من بلدة دير قانون رأس العين، القليلة، مفرق السماعية.

وتم ابلاغ مسؤولي المخيمات وجوب التقيد بالارشادات الصحية المتعلقة بالوقاية من الوباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة