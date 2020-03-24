وزارة الصحة اللبنانية:تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 304

أعلنت وزارة ​وزارة الصحة العامة اللبنانية​ عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي الى 304 إصابات، مشيرة الى وجود 4 حالات في حالة حرجة، 4 حالات وفاة، 8 حالات شفاء ولا تزال 7 حالات في الحجر.

وصدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي حول مستجدات Covid-19، وفيه:

“لغاية تاريخ 24/20/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم امس.

بناء عليه، تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 47 حالة من اجل تأكيدها. وتبين خلال التقصي ان بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، شددت على جميع هذه الحالات الايجابية التي تم فحصها في المختبرات الخاصة غير المعتمدة والتي لا يعاني اكثرها من عوارض مرضية التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.

وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام